Ocasiona choque con su flamante unidad, se reportan daños mínimos

Del accidente vial ocurrido sobre la calle Chapote cruce con Estafiate, en los límites de la colonia 5 de Mayo, los elementos de Seguridad Pública reportan únicamente daños materiales.

De acuerdo a la información dada a conocer, como responsable aparece Leticia Guadalupe Aguirre Garza de 26 años, quien manejaba en estos momentos un vehículo Chevrolet Beat de reciente modelo en color azul.

Mientras que la parte afectada, Benjamín Martínez Mercado de 69 años, quien manejaba un vehículo Ford Taurus con placas de circulación del estado de Texas en color gris, modelo 2005.

Cabe recalcar que el vehículo responsable en este caso el Chevrolet Beat cuenta con su respectiva aseguranza, razón por la cual se habrían de hacer cargo de los daños del vehículo afectado.

Caso contrario, el caso sería canalizado ante el Ministerio Público especializado en Asuntos Viales, donde su titular Efraín Torres Moreno habría de deslindar responsabilidades en su contra.

Se reportan daños mínimos.