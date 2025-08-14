Alcalde de Saltillo se reúne para revisar avances en Revitalización del Distrito Centro

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de revisar los avances del Proyecto de Revitalización del Distrito Centro, así como dar a conocer los objetivos del mismo, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, se reunió con empresarios, comerciantes y representantes de diversos giros de ese sector de la ciudad.

En el encuentro también estuvo el director de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey y exalcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño de Hoyos; el director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tec de Monterrey, José Antonio Medina Torre; y el gerente de Proyectos Urbanos del Centro para el Futuro de las Ciudades, Eduardo Aguilar; así como funcionarios municipales.

"En la reunión tuvimos una serie de valiosas interacciones que nos ayudan para, entre todos, trabajar en el Distrito Centro y hacer de nuestro Centro Histórico el mejor de México; de parte de nuestro gobierno tenemos la disposición de trabajar en beneficio de todos los sectores", comentó el alcalde Javier Díaz.

En la reunión se dio a conocer que, con este proyecto el Distrito Centro no se sustituye al Centro Histórico, ya que mantiene la esencia histórica y cultural de la capital de Coahuila.

José Antonio Torre Medina, abundó que el objetivo de este proyecto es desarrollar en coordinación con las autoridades, iniciativa privada y organizaciones civiles, las herramientas e instrumentos urbanos necesarios para implementar una iniciativa de regeneración urbana en un polígono específico de la zona central de Saltillo, incluida la Alameda.

Agregó que está orientado a crear un entorno habitable que favorezca la retención y atracción de población, servicios e inversión.

En la exposición, Torre Medina apuntó que el 21 por ciento del territorio de Saltillo ha experimentado una pérdida de población y uno de los sectores más afectados con ese fenómeno es la zona centro; además, señaló que es una tendencia que se presenta en otras ciudades a nivel nacional e incluso internacional.

"Rescatar y recuperar centros históricos es un asunto estratégico", afirmó el Director del Centro para el Futuro de las Ciudades.

Agregó que el objetivo es que la población vuelva a ocupar estos espacios para aprovechar la infraestructura y servicios educativos, de salud, entre otros, que ya se tienen en esos sectores.

Por parte del Gobierno Municipal de Saltillo asistió el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre; el director del Implan, Alberto Salinas de las Fuentes; el director de Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides; y el director de Fomento Económico, Enrique Garza Naranjo.