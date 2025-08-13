Ola de calor desata aumento de incendios en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.- En las últimas semanas, Ciudad Acuña ha registrado un preocupante incremento en el número de incendios, atribuible principalmente a las altas temperaturas que han superado los 34 grados centígrados.

Carlos Flores Diego, director de Protección Civil, informó que el cuerpo de bomberos ha visto un aumento considerable en las atenciones, respondiendo a emergencias tanto en viviendas como en vehículos.

"Realmente sí hay más casos que atender, nuestro personal trabaja día con día. Ahora hemos visto vehículos, viviendas, entre otros casos que, lamentablemente, en muchos es difícil rescatar algo", declaró.

Uno de los casos más recientes involucró un vehículo que se incendió tras un corto circuito, el cual se intensificó debido al calor extremo.

El funcionario subrayó la necesidad de que la ciudadanía adopte medidas preventivas, ya que las condiciones climáticas actuales representan un riesgo constante para la seguridad pública.