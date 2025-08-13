Advierten cárcel para ex regidor invasor

Buscan orden judicial contra ex regidor Leonardo Hernández por construcción en área verde de la colonia FESTSE; de desobedecer el mandato alcanzaría pena de prisión y multa.

Mediante este mandato que emitirá un Juez, esperan que el ex regidor Leonardo Hernández se abstenga de continuar con la obra donde presuntamente edifica un gimnasio.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

La semana pasada se colocaron sellos de clausura; por Desarrollo Urbano y Jurídico del Ayuntamiento, pues a pesar de que estaba en curso el procedimiento legal entre el municipio y el ex regidor de Fomento Económico, él continuó con los trabajos hasta que recibió un oficio en el que se le ordenó detener la obra. Actualmente, la construcción permanece suspendida.

El procedimiento legal se encuentra en primera instancia y se pretende obtener una orden judicial.

En caso de desacatar la disposición, incurriría en el delito de desacato judicial, previsto en el Código Penal del Estado de Coahuila, el cual contempla pena de prisión y multa para quien desobedezca un mandato.