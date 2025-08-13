Choque Fatal en Autopista: Trailero Pierde la Vida en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila.– Un trágico accidente en la autopista de cuota Saltillo-Monterrey, a la altura del kilómetro 60, cobró la vida de un hombre que intentaba reparar su camión de carga durante la madrugada de este miércoles.

De acuerdo con el reporte, la víctima se encontraba sobre el acotamiento cuando fue alcanzada por otro tráiler, cuyo conductor no logró frenar a tiempo y terminó por arrollarlo. El fuerte impacto provocó que el hombre quedara prensado, perdiendo la vida de manera inmediata.

Paramédicos de Bomberos acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento, mientras que el chofer responsable fue trasladado a la clínica 2 del IMSS para recibir atención médica.

Elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo de resguardar el área y coordinar el retiro de los vehículos implicados. Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia correspondiente.

La circulación en la autopista permaneció cerrada por varias horas, generando un importante congestionamiento en la zona.