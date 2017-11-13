Participan 363 Jóvenes en Sorteo del SMN

Cd. Acuña, Coah.- A partir de las 08:00 horas de ayer domingo, en la explanada de la Presidencia municipal, de acuerdo a convocatoria de la Décima Compañía de Infantería No Encuadrada y de la Sexta Zona Militar, se realizó el sorteo del Servicio Militar Nacional, para los conscriptos de la clase 1999, anticipados y remisos.

César Orlando Puente Gutiérrez, Jefe de la Junta Municipal de Reclutamiento, dijo que de forma oportuna se llamó a los jóvenes a llevar consigo la media cartilla, para el sorteo del SMN, en el que participaron este año en total los 363 jóvenes que tramitaron este documento de enero a octubre de 2017.

200 correspondieron a bola blanca, mismos a quienes les tocará cumplir con el Servicio Militar Nacional a partir de enero de 2018 y el resto fueron bola negra, quienes no tendrán obligación de acudir a las instalaciones militares, solo lo harán para entregar el documento.

En representación del Ayuntamiento, estuvieron en el acto; el quinto regidor, Lino Gerardo González Calvillo, y el director de Obras Publicas Carlos Galdino Castro Alfaro, y por parte de la Guarnición Militar el teniente coronel de Infantería Juan Ramón Corona Valencia, comandante de la Décima CINE.

Los resultados del sorteo se dieron a conocer de forma inmediata a los jóvenes reclutas de la clase 1999, remisos y anticipados, quienes a partir del primer sábado de enero estarán acudiendo a la guarnición militar para participar en adiestramiento y tareas que se les asigna por parte del ejército mexicano, informo cesar Puente, titular de Jefe de la Junta Municipal de Reclutamiento.

“Tal como otros años, fueron convocados a entregar la media cartilla, ya sellada en las instalaciones de la Décima Compañía de Infantería No Encuadrada los fines de semana de enero de 2018, lo mismo que copias del acta de nacimiento, CURP, comprobantes de domicilio y de estudios”, comentó Puente Gutiérrez.

También se informó a los interesados que quienes estén fuera de la ciudad por cuestión de estudios o trabajo, deberán de realizar el trámite correspondiente de cambio de adscripción y evitar que se interrumpa su liberación de la cartilla militar, para esto deberán acudir durante los fines de semana de forma directa a las instalaciones de la guarnición militar a partir de las 8:00 de la mañana a la13:00 horas.

Por lo que hace a la participación de mujeres, quienes deseen prestar su servicio militar, solo se hará de forma voluntaria y deberán acudir ante las autoridades de la Guarnición Militar, donde obtendrán la información necesaria.