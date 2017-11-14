Pide municipio a CILA deje máquina para limpiar el arroyo Las Vacas

Ciudad Acuña, Coah.- Con la firma de un convenio con la Comisión Internacional de Límites y Aguas Lado Acuña, el arroyo de Las Vacas podrá mantenerse limpio.

La Administración municipal acordó con la Comisión de Límites y Aguas, mantener la maquinaria para seguir limpiando el arroyo Las vacas, convenio que este lunes se confirmó.

El munícipe de Acuña, Evaristo Lenin Pérez Rivera, dijo que aparte de esto se trabajará en las invasiones en esta área federal para resolver el problema de los escurrimientos de las aguas de lluvia.

Evaristo Lenin Pérez Rivera, dijo era un sueño de Evaristo Pérez Arreola que podemos seguir intentando, hoy las márgenes en un sector se ven muy bien y queremos ampliar estas áreas a todo el arroyo hasta su desembocadura con el Bravo, de hecho tenemos aún la esperanza de poder ejecutar ahí un bosque y un parque ecológico para la ciudad como lo quería ¨El Vare”, mencionó.

Dijo que a aunado a esta tarea se va a trabajar en ver quienes invaden áreas federales para aplicar la normatividad ya que estas áreas invadidas no permiten el desfogue de aguas broncas que son de los escurrimientos de las lluvias y ocasionan inundaciones en otros sectores.

“Fue un sueño de Evaristo Pérez Arreola, el que en el arroyo de las Vacas se convierta en un área de recreo y esparcimiento para los acuñenses, que aún no hemos podido cristalizar pero que impulsaremos para que se haga efectivo” dijo el alcalde.