Piden a paseantes ayuden conservar áreas de la Playa “Tlaloc”

Cd. Acuña, Coah.-Ante los continuos daños que se vienen cometiendo en perjuicio de la infraestructura de la Playa “Tláloc”, es necesario incrementar la vigilancia policiaca ya que los paseantes no hacen caso a las recomendaciones, dijo en entrevista el señor Indalecio González Ramírez, encargado de mantenimiento y la limpieza de este lugar.

Dijo que la mayoría de los paseantes, además de utilizar la playa como un sitio para emborracharse, lo hacen también para jugar carreras, exponiendo a las familias que pasean tranquilamente, y han abusado al cometer actos de vandalismo, dañando las palapas, robando los asadores y dejando basura que cada día aumenta, lo que obligará a que se mejore la vigilancia por parte de la policía.

“Cómo es posible, que, teniendo esta área para recreación, muchos no hacen caso de la invitación que se hace para que la cuiden, incluso han llegado a amenazarnos cuando les llamamos la atención”, esto ya es intolerable y urge que se aumente el patrullaje.

Este lunes acudieron hasta el área de la Playa “Tláloc”, el propio presidente municipal José Luis Salinas Galán y el director de Obras Publicas, y revisaron las condiciones en que se encuentran al menos cuatro palapas que fueron derrumbadas, de un total de treinta que se encuentran en este sector.

“Les pedimos a las autoridades que nos apoyen con más vigilancia, que si es necesario se coloque aquí una caseta permanente para que estén atentos y prestando seguridad a las familias paseantes, porque muchos solo vienen a cometer desmanes y a robarse los asadores y botes de lámina que se colocan para que se recoja la basura”, agregó Indalecio González Ramírez, encargado del mantenimiento.

La temporada de vacaciones ha sido aprovechada al máximo y son los días del fin de semana cuando se eleva el número de paseantes a la Presa La Amistad, con las afectaciones a la infraestructura, apuntó.

Indalecio González Ramírez, encargado de mantenimiento de la Playa Tláloc.