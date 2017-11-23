Planta potabilizadora, hospital del IMSS y modernización de la aduana, lo más relevante

Ciudad Acuña, Coah.- Las obras más importantes de mi administración son: la Planta Potabilizadora Número Uno, la gestión para la construcción del hospital el IMSS y la gestión para la modernización de la aduana en esta ciudad, dijo el alcalde de Acuña, Evaristo Lenin Pérez Rivera.

Aseveró que con la nueva conformación en el congreso, Acuña podrá recuperar los cerca de 400 millones del Impuesto Sobre Nóminas que le ha escatimado el estado.

Dijo que si hubiera tenido más tiempo, la obra que más le hubiera gustado realizar aún es el Parque Urbano en las márgenes del arroyo de Las Vacas, sueño de su padre y que por muchos años impulsó desde varias trincheras.

Obra que permitirá a los acuñenses volver a utilizar para balneario de los niños y áreas de caminata de los deportistas.

Aunque dijo que también trabajó fuerte en abatir los rezagos entre los que más lo necesitan y varios de sus programas de combate a la pobreza, como Arma Tu Techo, pisos para personas de escasos recursos, apoyos alimentarios comedores familiares mejoraron la vida de muchos acuñenses.

Otra de las obras que destacó es en el rubro de la educación donde se invirtieron cerca de 27 millones de pesos en la infraestructura de las escuelas locales.

En esta segunda ocasión que Evaristo Lenin Pérez Rivera gobierna este municipio, en ambas de 4 años de gestión, el alcalde local ha realizado trabajos destacados en la obra pública, sobre todo al ser muy diestro a la hora de mezclar recurso con la federación y el estado, que lamentablemente en esta ocasión el estado no le apoyó.