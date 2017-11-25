Plebiscito debe existir y creemos en él: Evaristo Lenin

Cd. Acuña, Coah.- Tras considerar que los términos de la reelección es un tema que aún lo asimila la población de Coahuila, Evaristo Lenin Pérez Rivera, líder moral del partido UDC, dijo estar a favor de que figuras como el plebiscito deban incorporarse a ya que puede jugar un papel importante como herramienta para la democracia.

“El plebiscito no lo han colocado en las mismas condiciones que la reelección, pero debe de existir para echar abajo un gobierno nefasto y corrupto y donde la población pueda despedir a sus gobernantes en cualquier tiempo del periodo administrativo”, agregó.

Indicó que el proceso para la reelección de algún funcionario no está fácil ya que para quienes así lo consideren, deberán tomar en cuenta que dependerá mucho del desempeño que realicen; “No está fácil, recordemos que para algunos legisladores de Coahuila, como el caso de una diputada por este distrito, pueden perder en este proceso, como ya sucedió”.

No fueron respaldados por la población y se conoce de solo un diputadoque logró reelegirse en Coahuila, mientras que la mayoría perdió.

“Lo que pasa que en la cultura de los mexicanos, es que durante muchas décadas se nos dijo desde pequeños en la escuela acerca del sufragio efectivo, no reelección, y no estamos preparados para otra cosa”, eso va a orillar a quien aspire a reelegirse, que tenga que demostrar su desempeño y obtener la confianza de los ciudadanos.

En su calidad de líder del partido Unidad Democrática de Coahuila, Evaristo Lenin Pérez Rivera, resaltó que hoy se viven nuevos momentos políticos, donde la población estará pendiente y que quien esté pensando en reelegirse deberá poner énfasis en su trabajo, poniendo ánimo y energía en su responsabilidad de gobierno, en el corto plazo.

“El plebiscito no lo han colocado en las mismas condiciones que la reelección, pero debe de existir como una herramienta democrática, que elimine a cualquier gobierno que colapse una entidad o un municipio”, aseguró el líder de UDC.