Preparan actividades de agosto "Mes del Adulto Mayor"

Cd. Acuña, Coah.-Acuña, Coah.-La Coordinación de atención al adulto mayor del Sistema DIF, prepara las acciones del mes de agosto, que dedicarán a los abuelos, con eventos que incluye la elección de la Reina del Adulto Mayor, una semana cultural, deportiva y de salud, así lo confirmó el subdirector del DIF Alfredo Martelet García.

A partir del 09 de agosto, en la infoteca municipal, celebrarán la elección del adulto mayor, posteriormente la ganadora participará a nivel estatal en la convocatoria que haga el Gobierno del Estado, cuya sede tentativa será Parras de La Fuente, Coah.

Del 13 al 17 de agosto, proyectan la exposición de manualidades, pintura y escultura; el 15 de agosto, cine en la infoteca municipal, con la exhibición de una de las primeras películas de Mario Moreno Cantinflas “El Fotógrafo”, además una demostración de canto y declamación el día 16.

La semana deportiva regional se realizará del 20 al 24 de agosto, a la que ya se convocó también a los sistemas DIF de los municipios de Jiménez, Piedras Negras, Zaragoza, Morelos, Allende, Nava y San Juan de Sabinas.

Los adultos mayores participarán en las disciplinas de cachibol, pelota tarasca, atletismo, dominó y ajedrez.

Del 27 al 31 de agosto, el DIF coordinadamente con la Dirección de Salud Municipal, la Jurisdicción 02 de la Secretaría de Salud, Centros Comunitarios y la Estancia de Día del Adulto Mayor, ofrecerán una jornada de salud, en la que los abuelos accederán a los servicios de: medicina general, dental, podólogo, rehabilitación, psicólogo y atención visual y auditivas.

Independientemente de pláticas sobre: higiene bucal, diabetes, hipertensión y alimentación saludable.

Alfredo Martelet García, subdirector del sistema DIF.