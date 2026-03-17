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Coahuila

Preinscripciones en Coahuila avanzan con alta participación; llaman a no dejar pasar el trámite

Autoridades advierten que espacios en primaria y secundaria están por agotarse.

Por Angel Garcia - 17 marzo, 2026 - 05:00 p.m.
Preinscripciones en Coahuila avanzan con alta participación; llaman a no dejar pasar el trámite
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– El proceso de preinscripciones en el estado se mantiene abierto ante la buena respuesta registrada, aunque autoridades educativas hicieron un llamado a los padres de familia a completar el trámite antes del cierre.

      El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, informó que el registro de estudiantes ha tenido resultados positivos y está cerca de alcanzar la meta establecida para el próximo ciclo escolar.

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      Importancia de las preinscripciones

      No obstante, exhortó a las familias a no dejar pasar el proceso, especialmente en el nivel preescolar, donde se sientan las bases del desarrollo educativo de los menores.

      En cuanto a primaria y secundaria, indicó que los espacios disponibles son ya limitados y el periodo de inscripción está próximo a concluir.

      "Hoy tenemos una educación bastante competitiva y tenemos como objetivo no bajar la meta y seguir impulsando la educación en nuestros estudiantes", señaló el funcionario.

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