Preinscripciones en Coahuila avanzan con alta participación; llaman a no dejar pasar el trámite

Ciudad Acuña, Coahuila.– El proceso de preinscripciones en el estado se mantiene abierto ante la buena respuesta registrada, aunque autoridades educativas hicieron un llamado a los padres de familia a completar el trámite antes del cierre.

El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, informó que el registro de estudiantes ha tenido resultados positivos y está cerca de alcanzar la meta establecida para el próximo ciclo escolar.

Importancia de las preinscripciones

No obstante, exhortó a las familias a no dejar pasar el proceso, especialmente en el nivel preescolar, donde se sientan las bases del desarrollo educativo de los menores.

En cuanto a primaria y secundaria, indicó que los espacios disponibles son ya limitados y el periodo de inscripción está próximo a concluir.

"Hoy tenemos una educación bastante competitiva y tenemos como objetivo no bajar la meta y seguir impulsando la educación en nuestros estudiantes", señaló el funcionario.