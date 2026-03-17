Frente frío sorprende a Acuña con temperaturas de hasta 5 grados en pleno marzo

Ciudad Acuña.– El frío volvió a hacerse presente en la región con un descenso de temperatura que alcanzó los 5 grados centígrados al inicio de la semana, pese a encontrarse ya en marzo.

Aunque este mes suele registrar cambios climáticos, el ingreso reciente de un frente frío provocó nuevamente condiciones de bajas temperaturas en la ciudad.

El frente frío número 41 afecta a Ciudad Acuña

Autoridades señalaron que aún restan algunos sistemas frontales por registrarse antes de concluir la temporada invernal, aunque se espera que los próximos no generen descensos tan marcados.

El encargado del monitoreo climático en Protección Civil, Jesús Antonio Dávila, informó que actualmente se presenta el frente frío número 41 de los 48 pronosticados para la temporada.

Importancia de estar alerta ante cambios de temperatura

Indicó además que es importante no bajar la guardia ante los cambios bruscos de temperatura, mientras se aproxima de manera gradual la temporada de calor en la región.