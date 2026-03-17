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Coahuila

Brigadas estatales llegan a empresas de Acuña para impulsar educación y bienestar

Promueven programas del IEEA y acercan servicios a trabajadores y sus familias.

Por Angel Garcia - 17 marzo, 2026 - 04:17 p.m.
Brigadas estatales llegan a empresas de Acuña para impulsar educación y bienestar
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– Como parte de las acciones para acercar servicios a la población, brigadas estatales comenzaron a ingresar a empresas de la localidad, con el objetivo de apoyar a trabajadores y sus familias.

      Una de estas jornadas se realizó en la empresa Brenamex, donde se promovió la incorporación de personas a programas educativos, principalmente a través del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA).

      Las brigadas estatales buscan mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

      Mediante el programa Mejora, las brigadas continúan visitando distintos puntos en horarios accesibles, con el fin de facilitar el acceso a servicios y oportunidades de desarrollo para las familias acuñenses.

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      Brenda Martínez destaca la importancia de la educación para adultos en la comunidad.

      La coordinadora Brenda Martínez señaló que la intención es seguir sumando a más personas a estos esquemas, para que puedan concluir sus estudios y mejorar su calidad de vida.

      El programa Mejora facilita el acceso a servicios educativos en Ciudad Acuña.

      Autoridades destacaron que estas brigadas permiten brindar alternativas gratuitas de educación, además de acercar otros servicios que contribuyen al bienestar de la comunidad.

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