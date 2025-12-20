Programa Mejora cierra 2025 con apoyos directos a familias de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– El trabajo realizado durante 2025 por el programa Mejora representó un beneficio importante para las familias de la región, al otorgar apoyos directos mediante distintos esquemas sociales.

Beneficios del programa Mejora en Ciudad Acuña

En la recta final del año, se llevará a cabo el cierre de los programas que brindaron respaldo a los hogares, como parte del balance anual de actividades, informó el coordinador de Mejora en Ciudad Acuña, Francisco Carmona.

El funcionario señaló que, una vez concluido el año, el personal del programa tomará un periodo de descanso, con el objetivo de retomar labores en enero de 2026 con mayor impulso, etapa en la que se espera la implementación de nuevos programas y beneficios enfocados en atender las necesidades detectadas en la comunidad.

Cierre de programas y nuevos beneficios

Durante 2025, se trabajó con apoyos como minisplits a bajo costo, tinacos con precios accesibles y material de construcción subsidiado, acciones que tuvieron una respuesta positiva por parte de la población.

"Es muy importante seguir trabajando mucho y, como siempre les decimos, buscar ayudar a todas las personas; sobre todo pedirles que si necesitan algo se acerquen con los del chaleco verde", puntualizó.