Coahuila

Ministerio "Dos Countries" llevará mensaje de esperanza a Nava y Zaragoza

Fernando y Debra Martínez compartirán bendiciones y la palabra de Dios con las comunidades.

Por Alberto Ibarra Riojas - 20 diciembre, 2025 - 10:53 a.m.
Ministerio "Dos Countries" llevará mensaje de esperanza a Nava y Zaragoza
      Nava, Coah.– El ministerio "Dos Countries", encabezado por el matrimonio de Fernando y Debra Martínez, llegará a Nava el lunes 22 de diciembre, llevando un mensaje de esperanza y bendiciones a niños, niñas y adultos. La actividad se realizará en la colonia Cardenista 2, a un costado del Riel, a partir de las 12:00 p. m.

      El evento tiene como objetivo compartir la palabra de Dios y llevar alegría a las familias de Nava. El ministerio "Dos Countries" es conocido por su labor misionera y su compromiso con las comunidades a las que sirve. La entrada es gratuita y todas las personas están invitadas a asistir.

      Detalles del evento en Nava

      Al día siguiente, el martes 23 de diciembre, el ministerio se trasladará al municipio de Zaragoza, donde se llevará a cabo un evento a las 10:00 a. m. en el Club de Leones. La comunidad está invitada a unirse y recibir este mensaje de bendición.

