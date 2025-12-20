Ministerio "Dos Countries" llevará mensaje de esperanza a Nava y Zaragoza

Nava, Coah.– El ministerio "Dos Countries", encabezado por el matrimonio de Fernando y Debra Martínez, llegará a Nava el lunes 22 de diciembre, llevando un mensaje de esperanza y bendiciones a niños, niñas y adultos. La actividad se realizará en la colonia Cardenista 2, a un costado del Riel, a partir de las 12:00 p. m.

El evento tiene como objetivo compartir la palabra de Dios y llevar alegría a las familias de Nava. El ministerio "Dos Countries" es conocido por su labor misionera y su compromiso con las comunidades a las que sirve. La entrada es gratuita y todas las personas están invitadas a asistir.

Detalles del evento en Nava

Al día siguiente, el martes 23 de diciembre, el ministerio se trasladará al municipio de Zaragoza, donde se llevará a cabo un evento a las 10:00 a. m. en el Club de Leones. La comunidad está invitada a unirse y recibir este mensaje de bendición.