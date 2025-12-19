El Grinch reparte alegría en el Centro de la ciudad

El Grinch dejó atrás su fama de villano navideño y salió a las calles del Centro de la ciudad para repartir alegría y buenos deseos entre chicos y grandes. Aunque por años ha sido visto como el personaje que detesta la Navidad, esta vez demostró que su corazón puede ser tan grande como el espíritu decembrino.

Acompañado por un grupo de jóvenes de la academia de baile The Urban Cowboy´s, el popular personaje recorrió las principales vialidades del primer cuadro de la ciudad, llevando sonrisas, mensajes positivos y momentos de convivencia a quienes se cruzaban en su camino.

Entre fotos, saludos y abrazos, El Grinch convivió con familias, niños y comerciantes, rompiendo el mito de su carácter gruñón y convirtiéndose en uno de los protagonistas de la jornada. Durante el recorrido, expresó un mensaje especial para los más pequeños, deseándoles una Feliz Navidad y alentándolos a luchar por sus sueños.

Axel Blackaller, quien dirigía al grupo de jóvenes, señaló que forman parte de distintos grupos de baile integrados por niños y jóvenes que encuentran en la danza una forma de expresar sus sentimientos. "No hay nada más bonito que expresar lo que se siente a través del baile", destacó.

Durante su paso por el Centro, los jóvenes y El Grinch atendieron las solicitudes de fotografías del público y repartieron quequitos, cerrando la actividad con un ambiente festivo y lleno de espíritu navideño, demostrando que incluso el personaje más amargado puede contagiar alegría en esta temporada.