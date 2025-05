PRONNIF Celebra a 90 Niños de Casas Hogar con Apoyo de Empresas y Voluntarios

Ciudad Acuña, Coah. – Cerca de 90 menores provenientes de casas hogar fueron festejados gracias a un esfuerzo conjunto encabezado por la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), en colaboración con empresas locales y voluntarios.

El evento se llevó a cabo en un comercio de juegos de la localidad, donde los niños pudieron disfrutar de una jornada de diversión.

La subprocuradora estatal de PRONNIF, Abigail García Ramos, destacó el esfuerzo realizado para brindarles un merecido festejo a los menores.

En total, participaron alrededor de seis casas hogar, cuyos niños estuvieron acompañados por alumnos voluntarios del CBTIS 54.

Entre las empresas y organizaciones que se sumaron al evento se encuentran Plaza Acuña, Ready to Go Pizzas, Little Caesars, Aguas kon Chabelo, Sensación, Cinépolis y el propio voluntariado del CBTIS 54.

"Para nosotros es muy importante el trabajo con los menores y sobre todo porque sabemos que su felicidad es muy importante", afirmó García Ramos.