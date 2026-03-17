Ranking Mitofsky: Alcalde de Saltillo entre los mejor evaluados

SALTILLO, COAHUILA.- Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, destacó el nivel de aprobación del alcalde Javier Díaz González, que lo ubica como el segundo presidente municipal de ciudad capital mejor evaluado del país.

De acuerdo con el Ranking Mitofsky, correspondiente a febrero de 2026 y publicado por El Economista, el alcalde de Saltillo se mantiene también dentro del Top 10 nacional en aprobación ciudadana.

Estos resultados reflejan la continuidad del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal de Saltillo y el Gobierno del Estado que encabeza Manolo Jiménez Salinas, con acciones y programas enfocados en el bienestar de la población y el desarrollo de la ciudad.

"Permanecer entre los mejores del país habla de continuidad y resultados visibles", destacó la encuestadora.

¿Qué factores influyen en la aprobación de Javier Díaz González?

El análisis difundido por Roy Campos señala que Saltillo mantiene paso firme entre las capitales del país con mayor aprobación ciudadana, en un contexto de alta competitividad económica e industrial, donde la estabilidad económica y el desarrollo manufacturero influyen en la percepción positiva de la ciudadanía.

Resultados del Ranking Mitofsky de febrero 2026

De esta manera, Saltillo continúa consolidándose como una de las capitales mejor evaluadas del país, resultado del trabajo sostenido para fortalecer la seguridad, la competitividad y la calidad de vida de las y los saltillenses.