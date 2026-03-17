Padres afectados por fraude en beca Rita Cetina reciben apoyo de Leonardo Rodríguez

Ante reportes de presuntos fraudes en el registro de la beca Rita Cetina, advierten que personas en redes sociales están cobrando hasta 100 pesos por realizar el trámite sin concretarlo, afectando a padres de familia.

El síndico Leonardo Rodríguez informó que, con el objetivo de evitar este tipo de situaciones, la Sindicatura brinda apoyo completamente gratuito para el registro de niñas y niños de nivel primaria.

Explicó que esta iniciativa surgió para respaldar a familias que no cuentan con computadora, acceso a internet o conocimientos para completar el proceso en línea. "Ponemos a su disposición la infraestructura de la oficina para que puedan realizar el trámite sin costo y de manera segura", señaló.

A través de publicaciones en redes sociales algunas personas ofrecían el servicio, generando molestias entre padres que pagaron sin recibir el registro, siendo perfiles que solo conocen por internet, hacen el contacto y al final no les realizan el trámite.

Desde la apertura de la convocatoria, alrededor de 30 personas han acudido a la Sindicatura para recibir apoyo.

El funcionario destacó que el proceso es ágil cuando la plataforma no está saturada y se realiza con total confidencialidad, directamente frente a los padres de familia.

Finalmente, recordó que la fecha límite para el registro es el jueves 19 de marzo, por lo que exhortó a la ciudadanía a no dejarse engañar y evitar que se lucre con este programa social, que otorga un apoyo de 2 mil 500 pesos para el próximo ciclo escolar.