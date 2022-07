Rápido y furioso al volante; Destroza jardinera

CIUDAD ACUÑA, COAHUILA. - Debido a la falta de precaución y el exceso de velocidad, un vehículo se impactó contra una jardinera de concreto, propiedad del municipio a la altura de la colonia Santa Rosa, la noche del martes.

Los hechos se registraron sobre el Libramiento Sur Poniente cruce con eje Central en el mencionado sector hasta donde se movilizaron elementos de Seguridad Pública y tránsito Municipal tras el reporte al número de emergencias 911.

En el sitio encontraron con un Chrysler 200 modelo 2015 de color azul que conducía Jorge Guerrero Pérez de 29 años, el cual fue valorado por paramédicos de Cruz Roja Mexicana y no ameritó ser trasladado a ningún nosocomio, ya que las lesiones que presentaba no eran de consideración y no ponían en riesgo su vida.

Dicho percance fue turnado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para que el responsable se haga cargo de los daños causados, y se deslinden responsabilidades.