Recomienda IMSS aplicarse vacuna contra influenza

Cd. Acuña, Coah.- La delegación estatal del IMSS, instruyó a directivos y áreas de prevención y vacunación a ofrecer protección a la población y derechohabientes, a los que exhortó para que acudan a cualquiera de las unidades médicas donde se cuenta con el biológico que protege contra esta enfermedad.

A través de su área de Comunicación Social, se dio a conocer que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, llama a la población a aplicarse la vacuna contra la influenza, con más insistencia a menores de cinco años de edad, embarazadas, personas de la tercera edad y quienes sufran de enfermedades crónicas-degenerativas.

El coordinador delegacional de enfermería en Salud Pública, Roberto de la Torre Torres, destaca la importancia de recibir el biológico para impedir que durante la temporada otoñal e invernal se contraiga la enfermedad que representa serios trastornos a la salud.

La dosis previene contra tres tipos de influenza: la tipo A o estacional, la AH1N1 y la AH2N3.

Recurrir a la misma está contemplado dentro de las acciones del programa PrevenIMSS, como un vehículo para mantener buen estado físico.

Aunado a recibir la aplicación de la vacuna, se recomienda llevar una adecuada alimentación, evitar exponerse a los cambios bruscos de temperatura, al hacinamiento o acudir a lugares muy concurridos.

Es muy recomendable abandonar el hábito del tabaquismo y no exponer a los menores al humo de cigarro, así como mantener la casa debidamente ventilada y procurar descansar, cuando menos, ocho horas diarias.

El especialista destaca la importancia de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, de preferencia líquido; cubrir la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar con un pañuelo desechable y hacerlo con el ángulo interno del codo, evitar saludar de beso y mano, son otras medidas que limitan la trasmisión de enfermedades respiratorias.

De la Torre Torres, afirma que el Seguro Social, realiza importantes esfuerzos para prevenir estos padecimientos y concientizar a la población sobre la necesidad de cuidar la salud. El objetivo de este biológico, es evitar o aminorar los estragos.

En todas la unidades médicas se encuentra disponible este biológico, por lo que insiste a que acudan a la clínica que les corresponda a protegerse.