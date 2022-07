Reportan 679 casos activos

CIUDAD ACUÑA, COAH. - Ante los reportes diarios de nuevos contagios por Covid-19 en la localidad, se han alcanzado en varios días consecutivos arriba de los 90 positivos, resultando en 679 casos activos actualmente, situación que preocupa al comercio y a la ciudadanía en general.

El doctor Luis Arturo Dávila Menchaca, señaló que a pesar de que este jueves solo se reportaron 54 casos nuevos, con la suma total Ciudad Acuña se posiciona en el sexto lugar a nivel estatal, adjudicándolos a la entrada de la quinta ola.

“Lamentablemente estamos en otra ola, a diferencia de esta nueva ola ha tenido una evolución menos incomoda en relación a los pacientes que tiene que hospitalizarse porque el 62 por ciento de la sociedad ya está vacunada, de alguna manera eso limita a que el paciente caiga como en la primera ola”, mencionó.

Explicó que del 38 por ciento de la población que no se han vacunado o bien quienes aún no tienen la edad para recibir la vacuna que se ofrecen por parte del estado federal, son las que se encuentran más expuestas, no solo al contagio, sino a afectaciones graves.

Exhortó a la ciudadanía a volver a mantenerse con los protocolos de seguridad, ya que hasta el momento no hay una cura al 100 por ciento contra el Covid-19 y de igual manera hay muchas personas que aún no se han vacunado.