Resulta lesionado ciclista al ser arrollado

Con lesiones no de gravedad, reportan a un ciclista que fue arrollado por una camioneta cuando transitaba por el libramiento Sur Poniente, acudiendo rápidamente los elementos de Cruz Roja para su atención médica.

De acuerdo al informe de Seguridad Pública, el lesionado responde al nombre de José Víctor Rodríguez de 18 años de edad, quien circulaba en su bicicleta color blanco de la marca Free Spirit.

Al momento de la colisión, paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron hasta este lugar para prestar atención médica al ciclista quien presentaba una herida cortante en el pie derecho, así como escoriaciones y hematomas en diferentes partes del cuerpo

Mientras que el lesionado era trasladado a la clínica 13 del Seguro Social para su atención médica por parte de una ambulancia de la Cruz Roja, el presunto responsable identificado como Luis Antonio Hernández de 47 años de edad, quedaba detenido momentáneamente por Seguridad Pública, al igual que su camioneta una Dodge Dakota color blanco modelo 1997.

Como las heridas que presentaba el ciclista no eran de gravedad, el presunto responsable buscaba llegar a un acuerdo para poder recuperar su libertad.