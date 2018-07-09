Resulta mujer lesionada al participar en choque

Durante un accidente automovilístico, entre un vehículo particular y otro de sitio, resultó lesionada una mujer que viajaba como pasajera,

La lesionada fue identificada como Brenda Arely Ponce de 31 años, fue atendida en el lugar de los hechos por una ambulancia de la Cruz Roja, el accidente ocurrió, sobre el bulevar Cedros frente a un reconocido centro comercial.

Como responsable aparece Ramón Contreras Medina de 26 años de edad, conductor de un vehículo Nissan 2011 de alquiler, en esta unidad de sitio viajaba la lesionada quien no fue llevada a ningún hospital por que las lesiones fueron leves.

Como afectado aparece Jesús Daniel Trejo de 26 años de edad, quien manejaba un vehículo Ford Crown Victoria 1998 el cual resultó con daños considerables.

Ambas partes buscaban llegar a un buen arreglo a sugerencia de los oficiales que tomaron conocimiento.