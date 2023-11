Retiran inversiones por falta de apoyos

Ciudad Acuña, Coah.- La falta de apoyo en préstamos para quienes quieren invertir en el estado, ha perjudicado el hecho de que lleguen grandes empresas.

El Vicepresidente de Nearshoring y Desarrollo Competitivo de CANACINTRA, Jaime Guerra comentó que en otros países de ofrecen tasas de hasta un 4% al 6%, cuando en México en un 12% a 20%.

Se buscan por medio del Banco Interamericano de Desarrollo, el ofrecer un crédito considerable, para lograr atraer a los inversionistas.

"Los créditos son muy altos en el país, no hay banca de desarrollo, Comafi era quien nos apoyaba y hoy no tiene recursos, en pandemia ayudó a muchas empresas y bueno ahorita no tiene dinero" comentó.