Revisarán Bando de Policía y Buen Gobierno de los 38 Municipios de Coahuila

Cd. Acuña, Coah.-En las instalaciones de la UANE en la capital del estado, este miércoles se reunirán los representantes de las Secretarías de los 38 Ayuntamientos de Coahuila, con el fin de revisar y proponer actualización a los bandos de Policía y buen gobierno.

Al respecto, Felipe Basulto Corona, secretario del Ayuntamiento de la Administración Municipal, dio a conocer que se reunirán con el titular de la Subsecretaría de Gobierno Estatal, donde se hará la revisión de cada bando.

“El bando de buen gobierno equivale a lo que es una constitución, pero en este caso integra solo las leyes que rigen al municipio, una especie de constitución local de la que emanan los reglamentos, leyes y ordenamientos con los que trabaja la Administración Pública”, comentó.

El bando de buen gobierno dicta las líneas de buen comportamiento para los ciudadanos; mantener buena conducta, evitar la vagancia, no cometer actos de violencia, mantener limpias las fachadas de las viviendas, con ordenamientos generales que se requiere actualizar.

Basulto Corona explicó que en lo que se refiere al bando de buen gobierno de Acuña, registra su última actualización en el 2006, siendo secretario del Ayuntamiento el MVZ, Brígido Ramiro Moreno Hernández.

Dijo que es necesario revisar este bando, ya que a la fecha la ciudad ha crecido en población e infraestructura, incluyendo que hay nuevos giros, nuevos empleos y empresas, así como nuevos desarrollos empresariales y comerciales.

“Durante la reunión propondremos, entre otros aspectos, reglamentación en el aspecto de seguridad pública, mercados, con componentes como los derechos humanos que en ese entonces no estaba contemplado como prioridad y aunado se homologará con los objetivos de la ONU”, agregó.

El funcionario dio a conocer que la reunión se realizará a las 9:00 de la mañana en las instalaciones de la UAN, acompañados de funcionarios que redactarán las propuestas.

Acudirán por Acuña el secretario del Ayuntamiento Felipe Basulto Corona, así como el titular de la Unidad de Evaluación Municipal, Sócrates Anchondo.

Felipe Basulto Corona, secretario del Ayuntamiento.