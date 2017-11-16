Salir de la mala racha el reto para Del Rio United

El equipo Del Rio United no buscara otra situación dentro de lo que resta del campeonato de la Liga Premier de Futbol Siete Escuela Rayados Acuña Infantil Mayor que el mejorar y ser un equipo competitivo.

Consientes que su participación dentro del torneo hasta ahora no es muy bueno, pues hasta el momento prevalecen dentro de la parte baja de la tabla de posiciones.

Por ello es que este plantel no piensa en otra cosa que el mejorar dentro de lo que resta de partidos de este campeonato de Clausura 2017.

La escuadra Del Rio United ha pagado caro su participación dentro esta temporada, pues el equipo solo ha logrado 2 victorias en 9 partidos jugados.

Estos números han dejando en claro que el conjunto de Del Rio United no se encuentra en condiciones para enfrentar el nivel de competencia que se viene desarrollo dentro de este torneo y es que prácticamente se han convertido en las victimas, lo que al final de cuentas han terminado por aprovechar el resto de los equipos participantes.

A pesar de esto y sobre todo que no se les dan los resultados positivos, Del Rio United siempre ha mostrado hambre de triunfo, lo que al final de cuentas han dejado en claro al asistir puntualmente a cada uno de los partidos.

Esta experiencia vivida dentro de estos últimos juegos es lo que motiva principalmente al equipo a mejorar y buscar ser mucho más competitivos dentro de lo que resta del campeonato.