Se iluminará Presidencia, edificio de Gobierno y otras áreas

Ciudad Acuña, Coah.- Con recursos del gobierno federal asignados al municipio de proyectos metidos en el 2014 y 2015 el municipio ejecutará obra de alumbrado a edificios públicos.

Carlos Castro Alfaro, director de Obras Públicas dijo que esperan poder terminar en tiempo y forma para lo cual tienen hasta el último de este año para hacerlo.

Dijo que los recursos apenas fueron remitidos y ya están aquí para lo cual trabajan en proveedores de lo que se requerirá para poder llevar a cabo estas obras.

Serán 5 millones de pesos de un programa federal el que se asignó para estas obras de proyectos que aunque se gestionaron en el 2014 y 2015 apenas fueron autorizados.

Detalló que las obras de alumbrado en la Presidencia municipal, edificio de Gobierno, que está en remodelación, plaza Benjamín Canales, hemiciclo a Juárez, entre otras serán los edificios que recibirán alumbrado público y mejorará la imagen urbana del municipio.

Reiteró que los recursos canalizados al estado ya están en Acuña ya que la semana pasada acudieron a tramitarlos para que se liberaran.