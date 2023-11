Siguen apareciendo casos de Rickettsiosis

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Continúan dándose casos de Rickettsia en el Estado y los decesos siguen siendo preocupantes ante la falta de atención de las personas.

El médico veterinario, Leopoldo Chavarría comentó que se han dado decesos en diversos lugares del Estado, siendo de mucha preocupación para los veterinarios.

Al menos en la ciudad de Saltillo se han presentado 24 casos en donde han fallecido personas y se siguen sumando alrededor de Coahuila, preocupación que se detendrá por las bajas temperaturas.

"La responsabilidad de estos casos no es el estado o el municipio, si no las personas que tienen mascotas en sus hogares, que no fumigan sus casas y no atienden de manera oportuna a su mascota, porque lo único que se puede hacer es prevenir", agregó.