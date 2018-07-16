Simas Acuña trabajará en vacaciones

Ciudad Acuña, Coah. -El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña trabajará durante este periodo vacacional de la última quincena de julio en jornada normal de 8 de la mañana a 3 de la tarde, así lo dio a conocer Sergio Garza Castillo, gerente general del organismo.

El titular de la paramunicipal invitó a los usuarios que tengan pendientes con el Sistema de Agua, a que acudan para recibir su atención en los horarios antes indicados, de lunes a viernes.

Agregó que todas las oficinas y recintos que son parte del organismo tendrán sus puertas abiertas: las Oficinas Comerciales (calle Galeana esq. Allende, Zona Centro), Oficinas Administrativas (calle Matamoros #310, Col. Benito Juárez), Almacén (Calle Bravo #807, Zona Centro) y el Museo del Agua (calle Matamoros esq. 5 de Febrero, Col. Benito Juárez).

Así mismo, continuará la atención en los teléfonos 772-5430 y 772-5107, además del celular (877) 115-3272 de atención las 24 horas del día. Del mismo modo, se atenderán reportes y quejas en las redes sociales del Sistema en Facebook (facebook.com/SimasAcuna) y Twitter (@SimasAcuna).

El gerente mencionó que se sigue ofreciendo asistencia a los usuarios que tienen rezago en el pago del servicio, y se les viene exhortando para que acudan ante el área comercial con el fin de que regularicen sus adeudos, a través de algún tipo de convenio y pago en parcialidades y con ello no tengan inconvenientes.

Dijo que la dependencia trabaja de forma constante para resolver este tipo de situaciones y que los usuarios contribuyan a tener un sistema con fortaleza para que se mantenga estable el servicio.

Afirmó que durante el verano del 2018 se tiene asegurado el suministro, mientras que se prepara Simas para el futuro con las obras que viene realizando, como son las exploraciones para encontrar más fuentes de extracción.

Sergio Garza Castillo, gerente de Simas.