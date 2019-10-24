Sin resolver caso de clientes golpeados

Los afectados de la golpiza del pasado 6 de abril en las instalaciones del bar denominado “Ok Corral” piden justicia, ya que a la fecha el propietario del bar se niega a pagar las graves lesiones que ocasionaron los guardias.

Hasta el momento no se ha podido llegar a ninguna solución en este complicado caso de agresión física, donde clientes resultaron lesionados al ser golpeados brutalmente por guardias de dicho bar.

Ahora los afectados Rodolfo Ramos, Dulce Araceli Chacón Chávez y Francisco Carlos Maldonado están en espera de que un juez penal gire la orden de aprehensión en contra de los presuntos responsables que están plenamente identificados como Omar Ramírez Dueñas de 28 años, Héctor Javier Ramírez Dueñas de 27 y el dueño del negocio, Axel Santos Gutiérrez de 38.

Como se sabe el pasado 6 de abril dichos guardias y el encargado propinaron una brutal golpiza a los afectados; estos últimos entablaron una demanda formal ante el Ministerio Público, la cual se ha ido integrando poco a poco; incluso ya tuvieron la primera audiencia en juzgado penal y los afectados han manifestado que no quitarán el dedo del renglón hasta tanto no se les haga justicia y queden debidamente encarcelados sus agresores.