Ciudad Acuña se moviliza: envían ayuda a familias afectadas por inundaciones en Veracruz

Ciudad Acuña, Coah.– Ante la difícil situación que enfrentan numerosas familias en Veracruz debido a las recientes inundaciones, ciudadanos de Ciudad Acuña han iniciado una colecta de víveres y artículos de primera necesidad para apoyar a los damnificados.

Para facilitar las donaciones, se han habilitado varios puntos de acopio en la ciudad, incluyendo estaciones de Protección Civil y centros pertenecientes a asociaciones civiles. En estos espacios, la población ha comenzado a llevar productos no perecederos y ropa en buen estado.

La respuesta de la comunidad ha sido positiva desde los primeros días de la convocatoria. Aunque aún no se ha definido una fecha para concluir la recolección, se prevé que en los próximos días los artículos recabados sean enviados directamente a Veracruz.

Organizadores de la colecta destacaron que la prioridad es cubrir las necesidades básicas de las familias que lo perdieron todo. Por ello, hicieron un llamado a la ciudadanía a continuar participando activamente con sus donativos.