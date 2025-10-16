Banco de Alimentos México y Cáritas Región Siderúrgica inician campaña solidaria

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el alcalde Carlos Villarreal acompañó a Rolando Villarreal Cereceres, Presidente del Consejo de Cáritas Región Siderúrgica, en el arranque de la Colecta Nacional "Alimenta" 2025, organizada a nivel nacional por el Banco de Alimentos de México (BAMX) y Cáritas. La campaña tiene como objetivo reunir 8 toneladas de alimentos no perecederos en la región, además de crear conciencia sobre el desperdicio y el reparto desigual de los alimentos en el mundo.

Con esta acción, el Gobierno Municipal de Monclova se suma a la promoción de la colecta que impulsa Cáritas, fortaleciendo las iniciativas que benefician a las familias monclovenses y de toda la Región Centro.

Rolando Villarreal Cereceres destacó que la colecta se llevará a cabo mediante centros de acopio que se ubicarán en las instalaciones de Cáritas, escuelas, parroquias, empresas y universidades. "Invitamos a la comunidad a que se sume a esta campaña que es de todos, los donativos se estarán recibiendo en los diferentes centros de acopio, posteriormente los productos donados se canalizarán a quienes más lo necesiten".

Durante su intervención el alcalde Carlos Villarreal señaló: "En Monclova creemos en la fuerza de la solidaridad. Cada alimento donado representa esperanza para una familia y demuestra que juntos podemos hacer grandes cosas. Agradezco a Cáritas, al Banco de Alimentos y a todas las instituciones que se suman a esta noble causa. Unidos sociedad y gobierno, seguimos construyendo una comunidad más humana y solidaria".

En el evento estuvieron presentes Monseñor Néstor Martínez Sánchez, Párroco de la Parroquia Santiago Apóstol; Rolando Villarreal Cereceres, Presidente del Consejo de Cáritas Región Siderúrgica; Gabriela Martínez, consejera y esposa del presidente del consejo; Cristina Rivera González, Directora de Cáritas Región Siderúrgica y BAMX Monclova; y Rosalinda García Carrillo, Regidora de Desarrollo Social.

El Gobierno Municipal de Monclova refrenda su compromiso de trabajar en equipo con las organizaciones sociales y el Gobierno del Estado, impulsando acciones solidarias que promuevan el bienestar de las familias que más lo necesitan.