Detienen en Nava a presunto ladrón vinculado con robos a casas

NAVA, COAH. – Un hombre que mantenía en alerta a varias familias navenses por su presunta participación en robos a casa habitación fue detenido por elementos del Mando Coordinado de Nava, tras ser encontrado en posesión de narcóticos.

El sujeto, identificado como Agustín "N", había sido señalado días atrás por ciudadanos como responsable de varios robos en distintos sectores del municipio.

El comisario Manuel Padilla, titular de la corporación, exhortó a todas las personas que hayan sido víctimas de este individuo a presentar su denuncia formal. Advirtió que, sin una querella, el detenido podría quedar en libertad y reincidir en sus actos delictivos.

El Mando Coordinado reafirmó su compromiso con la paz y la tranquilidad de las familias navenses, subrayando que nadie está por encima de la ley y que continuarán con acciones preventivas y operativos para preservar la seguridad en la ciudad.