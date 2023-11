Sortearán la Cartilla Militar

CIUDAD ACUÑA, COAH. - Tras realizar el trámite de los jóvenes con la pre cartilla, se expidió la fecha del sorteo para el día 12 de noviembre del presente año.

La secretaria de la Junta de Reclutamiento, Dinora Rosado, indicó que están citando a las 9:00 de la mañana en el patio de la presidencia a los jóvenes.

Serán 357 jóvenes los que estarán participando para la selección de su destino con la cartilla militar, en duda de si estarán participando con el Ejército en las actividades.

"Tienen que estar presentes todos los jóvenes, porque muchas veces no vienen y tienen la duda, ya si no se enteran que les toca pueden perder el año al no presentarse", destacó.