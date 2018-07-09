Sujetos desconocidos lo mandan al hospital

Fue agredido por varios sujetos que le provocaron heridas que ameritaron fuera trasladado al Hospital General para su valoración médica, Ramón García Calderón de 23 años de edad, cuando caminaba rumbo a su domicilio por la calle Ponce de León.

García Calderón se dirigía a su domicilio ubicado en la calle Enrique Martínez y Martínez sin número de la colonia del mismo nombre, pero no alcanzó a llegar cuando es atacado por los desconocidos.

El afectado aseguró a los elementos de la Policía municipal que tomaron conocimiento que desconoce a sus agresores y porqué fue atacado ya que no tiene rencillas con nadie.

También descarta que sus atacantes lo hayan querido robar porque en ningún momento intentaron quitarle sus pertenencias.

Como presentaba dos heridas cortantes en la cabeza, además de escoriaciones y hematomas en distintas partes del cuerpo, tuvo que ser trasladado al Hospital General para su atención médica por parte de una ambulancia de la Cruz Roja.