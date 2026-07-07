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Coahuila

Tormenta matutina provoca encharcamientos en el centro de Ciudad Acuña

La lluvia, que se prolongó por unos 40 minutos, dejó acumulación de agua en diversas vialidades, aunque sin reporte de accidentes.

Por Angel Garcia - 07 julio, 2026 - 05:24 p.m.
Tormenta matutina provoca encharcamientos en el centro de Ciudad Acuña
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.– Una tormenta matutina de aproximadamente 40 minutos dejó encharcamientos y acumulación de agua, principalmente en la zona centro de la ciudad.

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      Impacto en la comunidad

      Aunque los pronósticos indicaban la posibilidad de lluvias durante el resto del día, las precipitaciones no continuaron en el municipio.

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      Detalles confirmados

      Las lluvias ocasionaron acumulación de agua en distintas vialidades; sin embargo, no se reportaron accidentes viales, debido a la escasa movilidad registrada durante las primeras horas de la mañana.

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