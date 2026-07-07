Tormenta matutina provoca encharcamientos en el centro de Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Una tormenta matutina de aproximadamente 40 minutos dejó encharcamientos y acumulación de agua, principalmente en la zona centro de la ciudad.

Impacto en la comunidad

Aunque los pronósticos indicaban la posibilidad de lluvias durante el resto del día, las precipitaciones no continuaron en el municipio.

Detalles confirmados

Las lluvias ocasionaron acumulación de agua en distintas vialidades; sin embargo, no se reportaron accidentes viales, debido a la escasa movilidad registrada durante las primeras horas de la mañana.