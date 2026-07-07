Niegan deuda de Ancira con Pemex

Los abogados de Alonso Ancira Elizondo aseguraron que el ex presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México no mantiene adeudos con el Gobierno federal por el caso Agronitrogenados, rechazando las declaraciones de la Presidenta, quien señaló que el empresario no ha concluido el pago del acuerdo reparatorio.

En un posicionamiento difundido este martes, la defensa de Alonso Ancira calificó como una "falacia" los señalamientos de la Presidenta Claudia Sheinbaum, al establecer que el compromiso derivado del convenio con PEMEX corresponde a AHMSA y no de manera personal al ex directivo. "La deuda con Pemex no fue algo personal, sino de Altos Hornos de México y él firmó como presidente del consejo", señalaron los abogados.

Indicó que AHMSA realizó dos pagos parciales del convenio reparatorio, pero no pudo cubrir la tercera exhibición debido a la crisis financiera que enfrentó la compañía, lo que paralizó las operaciones. De acuerdo con la defensa, en 2023 Alonso Ancira y su familia entregaron la totalidad de sus acciones y las garantías relacionadas con el adeudo al fondo Argentem Creek Partners, que asumió los pasivos de la empresa e impulsó un proyecto para reactivar la siderúrgica con inversionistas de Taiwán.

Sin embargo, afirmaron que esa operación fue bloqueada durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, situación que, aseguraron, llevó a AHMSA a la quiebra definitiva. Los abogados señalaron que en la actualidad, PEMEX participa como un acreedor más dentro del procedimiento concursal y que los anteriores accionistas ya no cuentan con responsabilidad sobre esa obligación, al quedar garantizada con acciones y bienes de la empresa.

Las declaraciones de la defensa fueron difundidas un día después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum informara que la orden de aprehensión contra Alonso Ancira fue reactivada debido a que, según afirmó, no se ha concluido el pago de la reparación del daño derivada de la venta de Agronitrogenados.