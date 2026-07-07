Advierte Fiscal:"Entrégate o te detenemos"

SALTILLO, COAH.- El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, advirtió que la detención de Fernando N, señalado como presunto responsable del feminicidio de Diana Marina, es cuestión de tiempo y lo exhortó a entregarse a las autoridades.

El funcionario aseguró que la Fiscalía General del Estado ya tiene plenamente identificado al presunto agresor por los hechos ocurridos el pasado lunes en la colonia Santa Bárbara, al oriente de Saltillo.

"Si me estás escuchando, o te entregas o te vamos a detener", sentenció el Fiscal al dirigir un mensaje al señalado.

Fernández Montañez agregó que las autoridades mantienen su búsqueda y reiteró que conocen la identidad del presunto responsable: "Tú lo sabes. Te tenemos ubicado".

Sostuvo que el delito que se le atribuye tiene consecuencias severas en la entidad y afirmó que la investigación continúa para lograr su captura: "Aquí en Coahuila el que la hace la paga", reiteró.

Aunque evitó proporcionar información adicional sobre las diligencias en curso para no afectar la investigación, el Fiscal insistió en que las acciones para localizar al presunto feminicida continúan.

Al ser cuestionado sobre si Fernando N permanece en territorio coahuilense, respondió únicamente que está plenamente identificado, sin confirmar el lugar donde se encuentra.

De acuerdo con la información del caso, Diana Marina se encontraba en su domicilio cuando presuntamente sostuvo una discusión con su expareja, Fernando N, de 54 años y originario de la Ciudad de México, quien presuntamente la estranguló hasta privarla de la vida.

Acciones de la autoridad

En otro tema, Fernández Montañez señaló que, si bien la incidencia de feminicidios en Coahuila se mantiene por debajo del promedio nacional, esa condición no representa un motivo de conformidad para las autoridades.

"Si fuera uno, es mucho", expresó al enfatizar que cada feminicidio constituye un hecho grave y que la prioridad de la Fiscalía es esclarecer todos los casos y llevar a los responsables ante la justicia.