Tras las rejas por drogarse en vía pública

Cd. Acuña, Coah.- Elementos de Seguridad Pública, realizaron el arresto de cinco tipos que la madrugada de ayer, se encontraban drogándose en plena vía pública, siendo enviados tras las frías celdas.

Los detenidos una vez en la celda de la Cárcel Pública, dijeron responder al nombre de Juan Luis Lozano Terán, de 22 años, Ronaldo Mena Rivas de 19, Jaime Nicole Loclair de 34, Everardo Pérez Castillo de 20, y José Montoya de la Cruz de 28.

Estas cinco personas fueron arrestadas en distintos sitios de la ciudad y a diferente hora.

Pero todos quedaron a disposición del juez calificador por inhalar sustancias tóxicas en la vía pública, para el pago de su multa administrativa, pero como ningún traía dinero, es un hecho que pasaran sus 36 horas de rigor en esta misma celda.

También fueron detenidos Juan Manuel Contreras de 19 años, por alterar el orden y Martin Rodríguez Barrientos de 54 años, por tomar en la vía pública.