Va juez civil a primer módulo de capacitación

Cd. Acuña, Coah.- Funcionarios del poder judicial, han sido convocados para que participen en el primero modulo de capacitación, en el tema de oralidad mercantil al que asistirá del distrito judicial de Acuña el juez de primera instancia en materia civil, Modesto Corpus Chávez.

El juzgador informó que será en la ciudad de Saltillo donde se efectuará el proceso de capacitación

el próximo 8 de diciembre, mismo que servirá para que los funcionarios estén preparados para atender y mejorar la aplicación de las reformas de ley que corresponde a los juicios ejecutivos mercantiles, así como en los orales mercantiles que ya se reciben en esta instancia.

El juez Modesto Corpus, informó que el fin es estar capacitados, ya que el próximo 25 de enero del 2018 entrará en vigencia la reforma que ya se publicó en el diario oficial de la federación, iniciando los juicios ejecutivos mercantiles orales, a la par de los juicios orales que se atienden a la fecha.

El juez se refirió a los casos que se han atendido aquí, relacionados con juicios de embargo que se promovieron durante el 2017. “Todo juicio ejecutivo mercantil trae aparejada la ejecución, esto significa que el juez dicta un auto de exequendo, que contempla; el requerimiento de pago, el embargo de bienes y el emplazamiento”.

Comentó que este tipo de procedimientos, la mayor parte de los deudores demandados no cubren el adeudo en el momento de la diligencia y por consecuencia están sujetos a embargo, en bienes propiedad del demandado en bienes muebles o inmuebles.

También se refirió el juez a la reforma al código civil, que entró en vigencia el 22 de septiembre de este año, que establece que en todos los juicios civiles, la caducidad va a operar a los 120 días hábiles, desde el auto de radicación, quiere decir que las partes que actúan en cada demanda están en la obligación de darle impulso procesal para que no opere la figura de la caducidad.

Modesto Corpus Chávez, juez de primera instancia en materia civil.