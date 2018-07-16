Vacacionará personal de juzgados y dependencias del Poder Judicial Estatal

Cd. Acuña, Coah.-El personal de los diferentes juzgados y dependencias del Poder Judicial del Estado iniciará su periodo de vacaciones a partir del 20 de julio, lo anterior lo informó el juez Modesto Corpus Chávez y no se contempla que se designe a personal de guardia al menos en lo que corresponde al Juzgado Civil, ya que no se manejan en asuntos familiares o asuntos penales de urgencia.

Comentó que de acuerdo a lo que ha trascendido, solo tendrán implementación de personal de guardias los Juzgados Penal y el nuevo Juzgado Familiar.

El juez Corpus Chávez dio a conocer que el juzgado a su cargo, al corte del día 12 de julio, se atiende a un total de 421 expedientes ingresados; civiles, familiares y mercantiles.

Comentó que conforme a la estadística que se rindió durante el mes en curso, en la materia familiar existe una carga de trabajo procesal de un total de 291 expedientes, mientras que en la materia mercantil se atienden 358 expedientes, en total 615 expedientes físicamente que se atienden en esta representación judicial.

“En comparación con el trabajo de otros juzgados, esta es ligeramente alta donde procuramos darle agilidad y respuesta a los asuntos que se atienden”, agregó el juez Corpus Chávez.

Comentó que los 291 en materia familiar corresponden a la transferencia de casos que fueron turnados, del total de los mil cuatrocientos que fueron transferidos por el entonces juzgado familiar, lo que quiere decir que muchos fueron cerrados; por conclusión con convenios, caducidades y otra buena parte por inactividad procesal.

El juez precisó que más del 40 por ciento de los expedientes de este paquete quedaron archivados por inactividad.