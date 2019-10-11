Viernes y sábado Feria de la Vivienda

La tercera feria de la vivienda de este año que INFONAVIT y la administración local, a través de la Dirección de Fortalecimiento Económico, promueven se realice esos viernes 12 y sábado 13 en la Infoteca.

Entre 250 y 350 viviendas de costos entre los 380 a 480 mil pesos serán puestas a la venta de quienes cubran los requisitos de INFONAVIT.

La feria tiene por objeto que los usuarios de INFONAVIT puedan tener acceso a varias empresas y comparar la calidad de las viviendas que tienen a disposición.

Se dijo que esperan que haya cuando menos 500 usuarios de INFONAVIT que aquí tienen aún crédito disponible para pujar por estas viviendas con estos montos.

Aunque las ferias de la vivienda no han sido del todo efectivas para que los usuarios de INFONAVIT adquieran vivienda ya que este año solo cerca de 50 personas lo han hecho en estas.

Se espera que en este caso si haya más ventas que las anteriores.

Acuña tiene actualmente más de mil viviendas de INFONAVIT abandonadas y se busca también rehabilitarlas para que se puedan entregar a personas que las necesiten, de hecho, se busca que hasta los vecinos puedan adquirir estas.

Aunque aún no se ha consolidado del todo este proyecto que es viable llegue desde presidencia de la República.

El evento se realizará como se dijo este viernes y sábado y estarán en la INFOTECA desde las 10 de la mañana.

Serán 9 las empresas constructoras que estarán ahí promocionando sus viviendas en varios puntos de la ciudad.