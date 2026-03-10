Alistan vuelos comerciales en Ciudad Acuña para 2026

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Ciudad Acuña se perfila para contar nuevamente con vuelos comerciales regulares, luego de que autoridades municipales confirmaran el interés de una aerolínea regional en comenzar operaciones desde el aeropuerto local durante el segundo semestre de 2026.

De acuerdo con información difundida por el Gobierno Municipal, la aerolínea Aerus, que actualmente opera rutas en diversas ciudades del norte del país, analiza establecer vuelos directos desde Ciudad Acuña hacia Monterrey y Saltillo, con una frecuencia diaria.

Acciones de la autoridad

El proyecto forma parte de las gestiones realizadas por el alcalde, quien ha impulsado la reactivación de la conectividad aérea en la frontera como una alternativa para fortalecer el desarrollo económico, turístico y comercial del municipio.

Según lo informado, el Aeropuerto Internacional de Ciudad Acuña se encuentra en proceso de adecuación para poder recibir las operaciones comerciales de la aerolínea, lo que incluye trabajos de preparación en infraestructura y logística aeroportuaria.

Detalles confirmados

La puesta en marcha de estas rutas permitiría a los habitantes de la ciudad realizar traslados más rápidos hacia las capitales regionales, principalmente para viajes de negocios, visitas familiares, atención médica o trámites diversos.

Autoridades municipales señalaron que se prevé que los primeros vuelos puedan iniciar entre junio y julio de 2026, una vez que se completen los procesos técnicos y operativos necesarios para la llegada de la aerolínea.

De concretarse el proyecto, Ciudad Acuña volvería a contar con conexión aérea comercial regular, lo que representaría un paso importante para mejorar la movilidad de la región fronteriza y fortalecer su integración con los principales centros económicos del noreste del país.