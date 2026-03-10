Sigue en marcha la reactivación de AHMSA

La declaratoria de subasta desierta dentro del proceso de concurso mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (MINOSA) no representa un retroceso definitivo en la búsqueda de una solución para la histórica siderúrgica. Por el contrario, especialistas y actores involucrados consideran que se trata de un paso previsto dentro de un procedimiento judicial complejo cuyo objetivo final sigue siendo la venta ordenada de la empresa y su posterior reactivación.

Hace una semana, la subasta para la venta de la unidad productiva fue declarada desierta debido al incumplimiento de dos formalidades establecidas en las bases del proceso: la manifestación de conformidad de todos los acreedores garantizados y la exhibición de la garantía de seriedad por parte de la parte interesada en adquirir la empresa.

Ambos requisitos forman parte de las reglas que rigen los concursos mercantiles en México y buscan asegurar que cualquier operación de venta permita cubrir las obligaciones con acreedores, proveedores y trabajadores. En ese sentido, la decisión judicial no significa que el proceso haya fracasado ni que exista falta de interés en adquirir la empresa.

De hecho, en el procedimiento sí existe un prospecto de comprador con capacidad financiera y disposición para participar en la operación. Se trata del consorcio encabezado por Fintech Latam e Ignition Industries, cuyo representante, el inversionista mexicano David Martínez, ha reiterado públicamente su interés en avanzar en la adquisición de la siderúrgica y en desarrollar un plan para su reactivación.

La declaratoria de subasta desierta responde, por tanto, a la lógica del propio procedimiento judicial y es muy distinta a un escenario en el que no hubiera interesados en participar. En este caso, el proceso concursal continúa y contempla mecanismos para retomar el procedimiento de enajenación bajo nuevas condiciones que permitan cumplir con las formalidades exigidas.

Mientras tanto, el futuro de AHMSA sigue siendo un tema de alta relevancia económica y social para el norte del país, particularmente para la región de Monclova, donde la empresa ha sido durante décadas el principal motor industrial.

La paralización de operaciones ha impactado de manera profunda a miles de trabajadores que aún esperan el pago de salarios y prestaciones pendientes, así como la recuperación de su fuente de empleo. La crisis también ha afectado a proveedores, pequeños negocios y al comercio local que dependen directa o indirectamente de la actividad siderúrgica.

Ante este panorama, la reactivación de la empresa ha sido señalada como una prioridad por distintos actores políticos y económicos. El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, ha reiterado la importancia de encontrar una solución que permita reanudar las operaciones y recuperar el dinamismo económico de la región.

En la misma línea, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha señalado que el Gobierno federal mantiene atención sobre el proceso, reconociendo el impacto que la situación de la empresa ha tenido en la economía local y en miles de familias que dependen de la industria del acero.

A estas posturas se suman las voces de extrabajadores, empresarios locales y cámaras industriales, quienes han insistido en la necesidad de avanzar con rapidez hacia una solución que permita rescatar a la compañía.

En este contexto, el consenso es amplio: la discusión ya no gira en torno a si AHMSA debe reactivarse, sino sobre la forma en que ese proceso puede concretarse en el menor tiempo posible y bajo condiciones que garanticen viabilidad industrial y justicia laboral.

Entre los criterios que diversos especialistas consideran clave para el proceso de adjudicación destacan la experiencia operativa del eventual comprador, la solidez financiera para enfrentar la reestructuración y la existencia de un plan creíble para reiniciar la producción.

También se subraya la importancia de preservar la unidad industrial de la empresa, evitando que sus activos sean fragmentados, lo que podría reducir su valor productivo y dificultar su relanzamiento.

Igualmente relevante será recuperar el capital humano especializado que durante décadas ha operado las plantas siderúrgicas y que constituye uno de los principales activos de la compañía.

Por ahora, el concurso mercantil sigue su curso. Existe un interesado en adquirir la empresa, un proceso judicial en marcha y un amplio consenso político, económico y social sobre la necesidad de que la siderúrgica vuelva a operar.

El reto inmediato será traducir ese consenso en una solución viable que permita encender nuevamente los hornos de AHMSA y devolverle a Monclova uno de sus pilares históricos de desarrollo económico.

