Capacitan en San Buena a bomberos

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Este domingo se llevó con éxito el combate contra incendios en las instalaciones de protección civil y bomberos de San Buenaventura.

A la concentración se dieron cita diferentes grupos de la región para capacitar al personal que atiene la seguridad de las mismas bajo la coordinación del grupo Galca.

Los responsables agradecieron la atención prestada por el alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez quien cordialmente prestó las instalaciones para que se llevara el simulacro.

El director de Protección Civil Fernando Castillo Vega así como la inspectora Rossy Hipolito y el grupo de bomberos operativo de guardia brindaron todos los requerimientos y demandas solicitadas.

Javier Castillo García responsable del simulacro agradecieron a la administración pública de San Buenaventura 2022-2024 la disponibilidad para que se lleven a cabo estos eventos tan importantes y necesarios para las comunidades, como lo es sin duda el combate contra incendios.