Coahuila

Capacitan en San Buena a bomberos

Se dieron cita diferentes grupos de la región para capacitar al personal que atiene la seguridad de las mismas bajo la coordinación del grupo Galca

Por Staff / La Voz - 21 marzo, 2022 - 05:18 p.m.
Bomberos de toda la región Centro fueron capacitados en San Buenaventura.
SAN BUENAVENTURA, COAH.- Este domingo se llevó con éxito el combate contra incendios en las instalaciones de protección civil y bomberos de San Buenaventura.

A la concentración se dieron cita diferentes grupos de la región para capacitar al  personal que atiene la seguridad de las mismas bajo la coordinación del grupo Galca.

Los responsables agradecieron la atención prestada por el alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez  quien  cordialmente  prestó las instalaciones para que se llevara el simulacro.

El director de Protección Civil  Fernando Castillo Vega  así como la inspectora Rossy Hipolito y el  grupo de bomberos  operativo de guardia brindaron  todos los requerimientos y demandas solicitadas.

Javier Castillo García  responsable del simulacro agradecieron  a la administración pública de San  Buenaventura 2022-2024 la disponibilidad para que se lleven a cabo estos eventos tan importantes y necesarios para las comunidades, como lo es sin duda el combate contra incendios.

