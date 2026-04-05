Karla Bernal pierde la vida tras accidente montando a caballo en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Lo que inició como un día de esparcimiento familiar durante el periodo vacacional de Semana Santa concluyó en tragedia en un rancho del ejido 15 de Abril, donde una mujer falleció tras sufrir un accidente mientras montaba a caballo.

La víctima, identificada como Karla Bernal Esquivel, de 29 años, había acudido al lugar en compañía de sus familiares con la intención de disfrutar de actividades al aire libre. Durante la tarde, decidió montar un caballo, aun cuando no contaba con experiencia previa.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con reportes oficiales, el animal se alteró repentinamente, lo que provocó que la joven fuera derribada y cayera de forma violenta, impactándose principalmente en la cabeza y el cuello.

Tras el incidente, sus familiares intentaron comunicarse al sistema de emergencias 911; sin embargo, ante la gravedad de la situación, optaron por trasladarla por sus propios medios a la Clínica del Magisterio.

A su llegada, personal médico la atendió de inmediato, pero las lesiones internas que presentaba eran de consideración. Horas más tarde, alrededor de las 22:00, la joven sufrió un paro cardiorrespiratorio y, pese a las maniobras de reanimación, fue declarada sin vida.

Acciones de la autoridad

Posteriormente, agentes de la Unidad de Investigación de Homicidios acudieron al hospital para iniciar las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas del fallecimiento.