Coahuila registra alta afluencia turística en vacaciones: 470 mil visitantes

SALTILLO, COAHUILA.- En esta primera semana de vacaciones nuestro estado registró una alta afluencia de turistas y visitantes en todas las regiones, lo que consolida a Coahuila como un gran destino turístico seguro y atractivo.

Con múltiples actividades a lo largo y ancho del territorio estatal, con ocho Pueblos Mágicos, con excelentes lugares y una oferta turística diversa, la entidad recibió a casi 470 mil visitantes, se generó una derrama económica de más de 500 millones de pesos y una ocupación hotelera promedio en el estado del 72.5%.

En Coahuila se llevaron a cabo eventos propios de la Semana Santa como las representaciones de los viacrucis vivientes y la Procesión del Silencio, los cuales registraron miles de asistentes; por otro lado también se realizaron con éxito festivales gastronómicos y vaqueros, rodeos, cabalgatas, callejoneadas, bailes populares, pesca, enología, ciclismo, actividades culturales y artísticas.

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Impacto en los Pueblos Mágicos

Los Pueblos Mágicos se convirtieron en destinos preferidos por turistas de Coahuila, de otras partes de la República Mexicana e incluso del extranjero, teniendo un promedio del 82 por ciento durante la semana y llegando al 100 por ciento durante el fin de semana con 170 mil visitantes y una derrama cercana a los 200 millones de pesos.

Mientras que ciudades con vocación turística como Saltillo, Torreón, Monclova, entre otras, recibieron más de 300 mil visitantes generando una derrama superior a los 315 millones de pesos.

Resultados de la campaña turística

La campaña "Turistea por el estado más seguro" dio grandes resultados, ya que los turistas han coincidido en que las condiciones seguras de Coahuila fueron clave para viajar a nuestro estado en Semana Santa y disfrutar de un destino seguro.

"Para el gobernador Manolo Jiménez Salinas es prioridad detonar el turismo, ya que es una industria pujante que genera derrama económica, inversiones, empleos y desarrollo en el estado", señaló Martha Elena Moncada Zertuche, encargada del despacho de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos.

"Estamos muy contentos por lo acertado de la campaña ´Turistea por el estado más seguro´, de las campañas promocionales que previo al periodo fueron lanzadas y del impulso que dimos a los eventos turísticos, y que se reflejaron en los resultados positivos en esta primera semana de vacaciones", indicó.

Hizo un especial reconocimiento al trabajo de la cadena de valor del turismo, que siempre brinda servicios y atención de calidad al visitante.

"Falta una semana más de la temporada y confiamos en que superaremos las expectativas de visitantes y de derrama económica en el estado; vimos muchas familias en eventos religiosos, en los Pueblos Mágicos y en albercas, paseos, parques, museos y sitios naturales de todas las regiones; los invitamos a que sigan visitando Coahuila y disfruten de una grata estancia y de grandes experiencias en este periodo vacacional", concluyó.