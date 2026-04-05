El CCLEMS de Sabinas ofrece actividades didácticas para niños

SABINAS, COAH.- El Centro Cultural Lily Edilberto Montemayor Seguí se ha convertido en el lugar favorito de los niños durante sus vacaciones. El programa "Mis Vacaciones en el CCLEMS" ha sido un éxito rotundo, ofreciendo actividades didácticas, culturales, artísticas y físicas para niños de 4 a 11 años.

De acuerdo con el director de la institución, Isaac Zapata Moreno, la primera semana de actividades llegó a su fin el pasado 1 de abril, y ya se preparan para la segunda semana, que se llevará a cabo del 6 al 10 de abril, dirigida a niños de 7 a 11 años de edad. Zapata Moreno destacó el apoyo de los padres de familia, quienes han llevado a sus hijos a participar en estas actividades que tienen como base la educación y la cultura.

El entrevistado reconoció que gracias al entusiasmo de los niños y niñas, estas vacaciones han sido todo un éxito. "La respuesta de los padres de familia ha sido excelente, y eso nos motiva a seguir ofreciendo actividades de calidad para los niños", dijo Zapata Moreno.

El programa "Mis Vacaciones en el CCLEMS" ofrece una variedad de actividades que buscan fomentar la creatividad, la imaginación y el desarrollo integral de los niños. Desde talleres de arte y música hasta actividades físicas y de entretenimiento, los niños tienen la oportunidad de aprender y divertirse en un ambiente seguro y estimulante.

El entrevistado reconoció que en el décimo aniversario de su fundación, el centro cultural se ha convertido en un lugar de encuentro de las familias de la región carbonífera, el cual trabaja todos los días en mejorar su oferta cultural y artística.